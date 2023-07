Moto piomba sui passanti | muore una 52enne nel Modenese

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 24 luglio 2023) Nella serata di ieri, intorno alle 19, una donna di 52 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da unaa Vignola, comune nel. Il centauro alla guida del veicolo, dopo lo scontro con un'auto, ha perso il controllo del mezzo finendo su un marciapiede vicino a un parcheggio dove stava camminando la vittima, Monica Pioppi. Ferita anche una 17enne, figlia del compagno della donna, ora ricoverata in ospedale non in pericolo di vita. Illesi la sorella gemella della giovane ferita e il compagno della vittima, che si trovavano a distanza di qualche metro.