(Di lunedì 24 luglio 2023) ROMA - Davidelavorerà nellaSoccer School , la scuola calcio dell'ex capitano della Roma. Un ingresso non scontato calcolando che l'ex attaccante con la barba più famosa del web è ...

In passatoha coronato il sogno di giocare insieme a Totti nella Lega Calcio a 8 .Tutte le anticipazioni sulla puntata e il. Spazio quindi all'amore in tutte le sue forme e ... l'attrice e cantante Eva Robin's , il cantautore Alex Britti , la scrittrice Chiara, ...In passatoha coronato il sogno di giocare insieme a Totti nella Lega Calcio a 8 .

Moscardelli "al servizio" del suo mito Totti: il comunicato ufficiale Corriere dello Sport

1' DI LETTURA Tutto risolto. L’Aspra sembrava aver messo a segno un colpo di mercato importantissimo dopo il suo approdo nel campionato di Eccellenza. L’annuncio del club palermitano riguardava l’acco ...