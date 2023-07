Mosca | due droni colpiscono un edificio vicino al ministero della Difesa russo Il Cremlino | «Atto terroristico di Kiev» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 luglio 2023) Asono stati segnalati alcuni attacchi dialle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 24 luglio. Lo riporta l’agenzia russa Tass, secondo cui un drone è caduto su Komsomolsky Prospekt,al, mentre un altro ha colpito un centro commerciale in via Likhacheva,a una delle principali tangenziali di. Secondo i servizi di emergenza russi al momento non ci sarebbero feriti. In mattinata ilha confermato di aver «soppresso» dueucraini che sorvolavano la capitale e ha accusatodi aver lanciato un «internazionale» sulla capitale russa. «Un tentativo del regime di ...