Mosca colpisce depositi grano ucraino vicino alla Romania

Sembra chevoglia renderne impossibile anche il trasporto terrestre e fluviale. Un metodo piu' costoso e piu' lento che pero' ha consentito l'esportazione di due milioni di tonnellate di ...... così come gli obiettivi militari di, che si stanno concentrando nella parte meridionale del ... i cui leader giovedì andranno a trovarlo in Russia, ma nel frattempoe distrugge i punti ......30 Giornalista Afp ferito in attacco di droni a Bakhmut 17:12depositi grano ucraino vicino a Romania 13:58, ci riserviamo risposte agli attacchi con droni 13:26 Medvedev: "...

Mosca colpisce depositi grano ucraino vicino a Romania. Israele, approvato punto chiave riforma ... Il Sole 24 ORE

I droni continuano ad avere un ruolo sempre più decisivo negli attacchi incrociati tra le forze armate russe e quelle ucraine. In particolare, i velivoli a guida autonoma sono stati utilizzati da Kiev ...Nella notte fra domenica e lunedì è arrivata la vendetta promessa da Zelensky per gli attacchi contro la città di Odessa. Ormai gli ucraini possono colpire in profondità la Russia, ma per gli Usa è un ...