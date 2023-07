Moratti | “Lukaku? Danneggiare l’Inter è uno degli obiettivo della Juventus”

"Non mi aspettavo una situazione così, sono sorpreso", ha dettosu. "Normale che piaccia alla Juve. Danneggiare l'Inter è uno degli obiettivi dei bianconeri, ma i tifosi sono ...Massimo, ex presidente dell'Inter, ha parlato a Sportpaper in merito alla situazione legata a RomeluMassimo, ex presidente dell'Inter, ha parlato a Sportpaper in merito alla situazione legata a Romelu. PAROLE - "Non mi aspettavo una situazione così, sono sorpreso. Normale che ...19 A Sportpaper , l'ex presidente dell'Inter Massimoha parlato del mercato nerazzurro: 'Non me l'aspettavo una situazione così, sono sorpreso. Normale che piaccia alla Juve. Danneggiare l'Inter è uno degli obiettivi dei bianconeri, ma i ...

Inter, Moratti: 'Lukaku Normale piaccia alla Juve, il loro obiettivo è danneggiare l'Inter' Calciomercato.com

L'ex presidente dell' Inter Massimo Moratti è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Sportpaper e tra gli argomenti da lui toccati c'è stata la Juventus e l'indiscrezione che vorrebbe i ...Fino a un mese fa tutti scrivevamo: Vuole solo l'Inter; ma ora bisogna cambiare il complemento oggetto. Lukaku vuole solo la Juventus ...