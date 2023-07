Morata | l’Atletico Madrid avvisa l’Inter e le altre | l’ultimatum – SM

(Di lunedì 24 luglio 2023)deve fare attenzione alle richieste delper. Il club spagnolotutte le pretendenti dell’attaccante con un un ultimatum! ULTIMATUM –continua a imporre il proprio volere sul mercato legato ad Alvaro. Secondo quanto riporta l’edizione giornaliera di SportMediaset questa mattina il club spagnolo ha datoa tutte le pretendenti dell’attaccante, fra cui. Se nessuna delle società interessate aarriverà ad offrire la cifra richiesta, ovvero 20,7 milioni di euro, entro le ore 20:00 di oggi, il calciatore spagnolo resterà col proprio club per la tournée. Di conseguenza,la prossima stagione non ...

Commenta per primo Poche ore, per cambiare il futuro.Madrid ha preso una decisione, entro questa sera vuole definire il futuro di Alvaro, in uscita e al centro di diverse trattative di mercato. Secondo quanto scrive questa mattina ......versare all'(anche se secondo il suo entourage la clausola sarebbe molto più bassa). Dal punto di vista tattico però'Inter avrebbe in rosa più un costruttore che un bomber visto che...È uno scenario in cui si inseriscono, seppur in sottofondo,'Inter alla ricerca di un altro Lukaku eMadrid che potrebbe privarsi di. È il gioco delle sedie: uno rimane senza. Ma ...