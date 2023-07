Monza | fine ritiro! Palladino concede riposo | il programma prima dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ildopo l’ultima amichevole vinta 3-0 contro la Vis Pesaro, ha lasciato il ritiro di Valle Camonica per tornare in Brianza. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, ecco ilcompleto della squadradell’inizio del campionato. IL– Iltorna a casa dopo il ritiro in Valle Camonica e resterà a Monzello fino all’inizio del nuovo campionato di Serie A con l’esordio in trasferta a San Siro contro l’Inter, sabato 19 agosto alle 20:45. Dopo l’amichevole disputata ieri, la squadra è tornata ieri sera in Brianza. Il tecnico Raffaeleha concesso tre giorni dial resto della squadra, che si ritroverà giovedì per la ripresa degli allenamentidell’ultima amichevole in ...