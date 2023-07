Monopoli | 100 Lamborghini attendono i passeggeri dello yacht extralusso per una gita tra i trulli

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 luglio 2023) “Quelle che vedete non sono le scene di un film”. Così l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale ha descritto l’approdo“Emerald Azzurra” al porto di. Ad attendere ia bordo un “centinaio” di, pronte ad accompagnare i ricchi turisti a esplorare la Valle d’Itria. “Sono le immagini che arrivano in diretta dal nostro porto gioiello”, ha scritto l’Autorità in un post su Facebook in cui ha esaltato gli sforzi per “soddisfare le richieste lusso diextra lusso”. La nave proveniente da Brindisi e destinata a Dubrovnik è attraccata aieri. A bordo 79 membri di equipaggio e 103che “che con le loro auto lussuose, un centinaio di ...