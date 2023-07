Monica | morta sul colpo davanti al compagno | “Non ci sono parole” Cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 luglio 2023)Pioppi,sulal. Aveva 52 anni. La tragedia è avvenuta domenica 23 luglio a Vignola, nel Modenese, quando una moto, dopo lo scontro con un’auto, è finita su un marciapiede uccidendola. Per la donna non c’è stato niente da fare. È invece rimasta ferita la ragazza di 17 anni che era con lei, figlia del. Quest’ultimo e un’altra ragazza, invece,usciti illesi dall’incidente che ha scioccato una comunità intera. Anche il motociclista, un 47enne originario di Casalecchio, in provincia di Bologna, è rimasto ferito nello scontro. La dinamica è ancora da definire, ma stando a quanto riporta il sito ModenaToday, che pubblica anche la foto sul luogo dell’incidente, l’ennesima tragedia sulla strada è avvenuta lungo la strada per ...