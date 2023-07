È quello vissuto da un giovane tifoso che ha dovuto affrontare la reazione di Gaeldopo averlo disturbato nel corso del match della fase a gironi contro lo statunitense e beniamino di casa ...È quello vissuto da un giovane tifoso che ha dovuto affrontare la reazione di Gaeldopo averlo disturbato nel corso del match della fase a gironi contro lo statunitense e beniamino di casa ...

Monfils shock all'UTS: balza sugli spalti per affrontare un disturbatore Corriere dello Sport

Il tennista francese reagisce male a Los Angeles durante il match con Tiafoe, poi arriva la 'pace' con il giovane tifoso: cosa è successo ...