Mondo del calcio in lutto | è morto Trevor Francis | aveva giocato anche nell’Atalanta

(Di lunedì 24 luglio 2023)delin. Si è spento all’età di 69 anni, attaccante inglese attivo tra gli anni ’70 e ’80 che nella stagione 1986/87 ha vestito la maglia dell’Atalanta. A dare notizia della sua scomparsa è stata la famiglia: l’exre si trovava a Marbella, in Spagna, quando è stato colpito da un infarto fulminante. Leggenda del Birmingham City, club inglese in cui è cresciuto, ha vinto due Coppe dei Campioni con il Nottingham Forest (1979 e 1980), decidendo la finale della prima edizione contro gli svedesi del Malmö. A portarlo in Italia fu la Sampdoria, che lo prelevò dal Mster City nel 1982. Dopo un quadriennio in blucerchiato, costellato dagli infortuni, sbarcò a Bergamo nel 1986, dove segnò una sola rete in 21 presenze (contro la ...

... dove si stanno svolgendo i Campionatidi scherma. Al tavolo dei relatori Francesco Marciano, Responsabile Esercizio AV per Trenitalia, il Presidente federale Paolo Azzi oltre a Marco ...L'Italia è campionenella staffetta in acque libere Thomas Ceccon, il numero primonuoto Alle molte definizioni di Thomas Ceccon che abbiamo raccolto pochi giorni fa su queste pagine ne ...Ed è diventata una delle maggiori sfidenostro tempo in questocompletamente interconnesso", le parole di Giorgia Meloni nel corsosuo intervento al Vertice delle Nazioni Unite sui ...

Lutto nel mondo del calcio. È morto Trevor Francis: 2 coppe dei campioni con il Nottingham Forest TUTTO mercato WEB

Dopo la Francia, anche l’Italia tenta di disciplinare l’attività social di vlogger, streamer e creator, che in Italia sono circa 35 mila per un fatturato complessivo di 300 milioni di euro. Ci sarò l’ ...Giulia Dragoni è una giovane promessa del calcio femminile italiano ed è stata la più giovane italiana a debuttare come centrocampista a un Mondiale. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera ...