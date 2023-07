Mondiali | pallanuoto | uno straordinario Setterosa conquista la semifinale

(Di lunedì 24 luglio 2023) Fukuoka – Tornerà in gara mercoledì prossimo ilper giocarsi la finale mondiale e ottenere il pass olimpico per Parigi. Intanto la Nazionale Italiana diFemminile vince con gli Stati Uniti in una straordinaria gara ai quarti di finale. Con il punteggio 8-7 le Azzurre superano le tricampionesse olimpiche e proseguono il cammino al Mondiale di Fukuoka. Le Azzurre affronteranno quindi inl’Olanda, che ha battuto il Canada per 17-10, mercoledì alle 17:00 locali, le 10:00 italiane. Il racconto della gara, il tabellino e le interviste (federnuoto.it) Tabellino di USA-Italia 7-8 USA: Johnson, Musselman 2 (1 rig.), Prentice, Fattal, Flynn, Steffens 4 (1 rig.), Roemer, Neushul, Sekulic, Gilchrist, Weber, Raney 1, Longan. All. Krikorian. Italia: Condorelli, Tabani 1, Galardi, Avegno, Giustini 3, Bettini, Picozzi ...

