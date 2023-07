Mondiali pallanuoto 2023 | Carlo Silipo | “Vittoria di cuore e di testa | ma non ci accontentiamo”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Una vera e propria impresa azzurra quella andata in scena oggi nella piscina di Fukuoka. Il Setterosa batte la corazzata statunitense col punteggio di 8-7 ed avanza in semifinale ai Campionati del Mondo difemminile. Un match da sogno quello disputato dalle azzurre, efficaci in attacco e commoventi in fase difensiva. Il CT azzurroera raggiante a fine match, come si può evincere dalle parole rilasciate ai microfoni della Rai: “In acqua si è visto il vero Setterosa. Abbiamo fatto una prestazione di grande, di carattere e soprattutto di. Questaci deve dare fiducia e consapevolezza”. “Il Mondiale però non finisce qui – ci tiene a precisare il tecnico napoletano – così come non era finito dopo la sconfitta con la Grecia. Quella sconfitta è ...

