Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Quadarella in finale 1500 stile libero

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ala romana insegue solo l’americana Katie Ledecky. Cinque azzurri in semiSeconda giornata di gare alla Marine Masse di, che ospita idi. Ingresso incon il secondo crono neiper Simona, preceduta solamente dalla dominatrice Katie Ledecky che mette nel mirino il ventesimo oro iridato della carriera. Cinque azzurri avanzano in semi: Margherita Panziera e Thomas Ceccon nei 100 dorso, Lisa Angiolini e Martina Carraro nei 100 rana e Marco De Tullio nei 200. Si torna in acqua alle 20.00 (13.00 italiane) in diretta su Rai Due, Rai Sport +HD e Sky Sport ...

Leggi ancheFukuoka 2023, italiani in gara 24 luglio: orario tv, dove vederliFukuoka 2023, Italia argento nella 4x100 stile libero maschileFukuoka 2023, ...... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORTFukuoka 2023: italiani in gara martedì 25 luglio (in grassetto le gare che assegnano medaglie) 3.30 - 6.15- Batterie: 50m rana maschili: SIMONE ...Tutto pronto per le gare didi lunedì 24 luglio deidi Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in programma fino a domenica 30 luglio. Seconda giornata di gare in vasca di questa rassegna iridata che mette in ...

Mondiali di nuoto il programma di lunedì 24 luglio e dove vederli. Ceccon avanti col brivido nei 100 dorso,... Corriere della Sera

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...NUOTO, MONDIALI 2023 - Simona Quadarella guarda con grande fiducia alla finale nei 1500 in programma martedì 25 luglio. L'azzurra ha nuotato con il secondo migl ...