Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Quadarella in finale 1500 stile libero

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – Seconda giornata di gare alla Marine Masse di, che ospita idi. Ingresso incon il secondo crono neiper Simona, preceduta solamente dalla dominatrice Katie Ledecky che mette nel mirino il ventesimo oro iridato della carriera. Cinque azzurri avanzano in semi: Margherita Panziera e Thomas Ceccon nei 100 dorso, Lisa Angiolini e Martina Carraro nei 100 rana e Marco De Tullio nei 200. Si torna in acqua alle 20.00 (13.00 italiane) in diretta su Rai Due, Rai Sport +HD e Sky Sport Summer. In streaming su RaiPlay, e – con abbonamento – su SkyGo e su ...

Tre ori olimpici e quattrodi fila, una montagna da scalare. Ma gli Stati Uniti devono abdicare davanti alla furia del ...Leggi anche Il Setterosa doppia la Nuova Zelanda Leggi i commenti:...Seconda giornata di gare alla Marine Masse di Fukuoka in Giappone, che ospita i 20esimidi. Ingresso in finale con il secondo crono nei 1500 stile libero per Simona Quadarella , preceduta solamente dalla dominatrice Katie Ledecky che mette nel mirino il ventesimo oro ...ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Mondiali di nuoto, il gesto inaspettato di Michael Phelps dopo che il suo record del mondo è stato stracciato leggo.it

Impresa delle azzurre contro le americane che hanno vinto tre Olimpiadi e quattro Mondiali di fila. Silipo: “Cuore, carattere e testa”. In semifinale contro Olanda o Canada ...Impresa titanica del Setterosa che si è qualificato per le semifinali dei Mondiali di Pallanuoto di Fukuoka. L'Italia giocando una partita straordinaria ha battuto per 9-8 i campioni in carica degli ...