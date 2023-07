Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | italiani in gara oggi 25 luglio | orario tv | dove vederli

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ceccon a caccia di un'altra medaglia, Quadarella in finale nei 1500. Palla, il Settebello nei quarti L’Italia a caccia di altre medaglie aididi, martedì 25. Thomas Ceccon cerca il bis nei 100 dorso dopo il trionfo nei 50 farfalla. Nicolò Martinelli, argento nei 100 rana, si presenta anche nei 50 rana. Simona Quadarella in acqua nella finale dei 1500 stile libero. Gregorio Paltrinieri, dopo gli exploit in acque libere, riparte dagli 800 stile libero. Nella pallamaschile, sfida top nei quarti di finale per il Settebello: l’Italia affronta la Serbia (alle 9.30 italiane) per un posto in semifinale. Batterie alle 3.30 italiane (10.30 locali), semifinali e finali alle 13.00 italiane (le 20.00 giapponesi). ...