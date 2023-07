Mondiali nuoto 2023 | Ceccon oro nei 50 farfalla

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Impresa di Thomasaididi Fukuoka: mezz'ora dopo aver centrato con il primo tempo la finale dei 100 dorso, vince l'oro nei 50. L'azzurro ha fermato il cronometro sui 22"68, nuovo record italiano di specialità, mettendosi alle spalle il brasiliano Matos Ribeiro e il francese Grousset. Nicolò Martinenghi argento nei 100 metri rana. Oro per il cinese Qin, autore di una prestazione eccezionale che gli è valso il crono di 57"69. L'azzurro ha nuotato in 58''72 come lo statunitense Fink e l'olandese Kamminga. "Sono contentissimo. Forse desidero più questa medaglia che quella nei 100 dorso che martedì proverò a conquistare. Sapevo di valere questo tempo, ma non mi aspettavo di riuscire ad andare così forte. Ho disputato una gara fantastica. ...

Un grande classico, Italia - Serbia . Aidi Fukuoka, in Giappone, il Settebello va a caccia della semifinale iridata affrontando la nazionale serba ai quarti. Il gruppo azzurro guidato da Alessandro Campagna ha superato Canada, ...Oggi, a 22 anni, Thomas ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 metri farfalla aidia Fukuoka, in Giappone, in 22''68 stabilendo anche il record italiano.Impresa firmata aidiin corso a Fukuoka, in Giappone. Il 21enne di Schio tesserato per Fiamme Oro e Leosport trionfa con il record italiano in 2268, con una progressione fantastica ...

Ceccon oro nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto Sky Sport

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Impresa di Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023: mezz'ora dopo aver centrato con il primo tempo la finale dei 100 dorso, vince l'oro nei 50 farfalla. L'azzurr ...Paradossale siparietto in diretta TV che ha visto protagonista Thomas Ceccon dopo la vittoria nei 50 metri farfalla ai Mondiali di nuoto di Fukuoka ...