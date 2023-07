Mondiali nuoto 2023 | Ceccon oro nei 50 farfalla

(Di lunedì 24 luglio 2023) L'azzurro ha fermato il cronometro sui 22"68, nuovo record italiano di specialità. Poco prima si era qualificato, sempre con il primo tempo, per la finale dei 100 dorso. Martinenghi argento nei 100 rana Impresa di Thomasaididi Fukuoka: mezz’ora dopo aver centrato con il primo tempo la finale dei 100 dorso, vince l’oro nei 50. L’azzurro ha fermato il cronometro sui 22?68, nuovo record italiano di specialità, mettendosi alle spalle il brasiliano Matos Ribeiro e il francese Grousset. Nicolò Martinenghi argento nei 100 metri rana aidiin corso a Fukuoka. Oro per il cinese Qin, autore di una prestazione eccezionale che gli è valso il crono di 57?69. L’azzurro ha nuotato in 58’’72 come lo statunitense Fink e l’olandese Kamminga. ...

