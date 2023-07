Mondiali | le azzurre partono bene | Girelli entra e segna | l' Italia batte l' Argentina all' 87'

(Di lunedì 24 luglio 2023) Esordio vincente dell'aifemminili di calcio in corso in Australia e Nuova Zelanda. Lehanno battuto 1-0 l', grazie a un gol di testa di Cristianaall'87, da pocota in campo.è la prima giocatrice dell'ad andare a segno in due diverse edizioni del Mondiale Femminile. "Siamo molto felici. Sappiamo quanto sia importante iniziareun torneo del genere. Sapevamo quanto la gara di oggi sarebbe stata difficile. E' stata combattuta sino alla fine ma credo che abbiamo meritato il successo. La? Cristiana è un leader, un capitano di questa gruppo: lei c'è sempre e sappiamoquello che può dare. Le nuove? Hanno fatto ...

A segnare all'87' Girelli, appena entrata in campo dalla panchina, su assist di Boattin Buona la prima per leaifemminili di Oceania ad Auckland: le ragazze della ct Bertolini battono le argentine a pochi minuti dalla fine del match, 1 - 0 per l'Italia. A segnare all'87' Girelli, appena ...AGI - Strepitoso Setterosa aidi pallanuoto a Fukuoka, in Giappone: lehanno battuto 8 - 7 le campionesse olimpiche degli Stati Uniti e si sono qualificate per la semifinale. L'Italia affronterà la vincente tra ...... attaccante della Nazionale Femminile, ha collezionato uno storico record dopo il gol all'Argentina nel match di oggi, che ha regalato allela prima vittoria nella prima partita del girone al ...

Le azzurre hanno sconfitto le statunitensi, campionesse olimpiche e con quattro mondiali nel curriculum, per 8-7 durante una prova impeccabile ...Buona la prima per le azzurre ai mondiali femminili di Oceania ad Auckland: le ragazze della ct Bertolini battono le argentine a pochi minuti dalla fine del match, 1-0 per l’Italia. A segnare all’87’ ...