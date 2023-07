Mondiali Fukuoka 2023 | pallanuoto | favoloso Setterosa elimina Usa e va in semifinale

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – Ilcompie l'impresa e batte gli Usa ai quarti di finale deidi nuoto diconquistando ladella rassegna iridata. Le azzurre hanno sconfitto le statunitensi, campionesse olimpiche e con quattronel curriculum, per 8-7 durante una prova impeccabile. "Sapevamo che era una partita da giocare in fase difensiva, prendere solo sette gol è tanta roba. Ora è lecito pensare di arrivare il più lontano possibile- dice il ct Carlo Silipo. Inle azzurre affronteranno la vincente della sfida Olanda-Canada. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Le azzurre hanno sconfitto le statunitensi, campionesse olimpiche e con quattro mondiali nel curriculum, per 8-7 durante una prova impeccabile ...