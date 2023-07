Mondiali Fukuoka 2023 | pallanuoto | favoloso Setterosa elimina Usa e va in semifinale

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) - Ilcompie l'impresa e batte gli Usa ai quarti di finale deidi nuoto diconquistando ladella rassegna iridata. Le azzurre hanno sconfitto le statunitensi, campionesse olimpiche e con quattronel curriculum, per 8-7 durante una prova impeccabile. "Sapevamo che era una partita da giocare in fase difensiva, prendere solo sette gol è tanta roba. Ora è lecito pensare di arrivare il più lontano possibile- dice il ct Carlo Silipo. Inle azzurre affronteranno la vincente della sfida Olanda-Canada. "Finalmente abbiamo visto il, quello che sono orgoglioso di guidare. Era necessaria una prestazione di testa, cuore e carattere per battere gli Stati Uniti. Ci siamo riusciti"., ha detto il ct della ...

Il Setterosa compie l'impresa e batte gli Usa ai quarti di finale deidi nuoto diconquistando la semifinale della rassegna iridata. Le azzurre hanno sconfitto le statunitensi, campionesse olimpiche e con quattronel curriculum, per 8 - 7 ...AGI - Strepitoso Setterosa aidi pallanuoto a, in Giappone: le azzurre hanno battuto 8 - 7 le campionesse olimpiche degli Stati Uniti e si sono qualificate per la semifinale. L'Italia affronterà la vincente tra ...ROMA - Il Setterosa batte gli Usa 8 - 7 e conquista il pass per le semifinali deidi pallanuoto femminile, in scena a. Nel match che vale l'accesso alla finalissima le azzurre di Carlo Silipo affronteranno la vincente della sfida Olanda - Canada. Straordinaria ...

Mondiali Fukuoka, il Setterosa è in semifinale: battuti gli Stati Uniti per 8-7 ilmattino.it

Il nuotatore della Rari Nantes Florentia, con Alessandro Miressi, Manuel Frigo e Thomas Ceccon, ha firmato il primo successo del nuoto ai mondiali di Fukuoka ...Le azzurre hanno sconfitto le statunitensi, campionesse olimpiche e con quattro mondiali nel curriculum, per 8-7 durante una prova impeccabile ...