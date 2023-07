Mondiali Fukuoka 2023 | Martinenghi | “Una gara di cuore”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dopo la medaglia d’argento conquistata nella finale dei 100 metri rana maschili aidi, Nicoloha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Questa è unapiù diche di testa, zero di fisico. Non so che dire, è venuto fuori un argento mondiale dopo un anno complicato. La testa fa sempre la differenza: oggi ne ho la consapevolezza ancora di più. Scusate se faccio fatica a parlare, ma sono stremato”. E ancora: “Mi sono ripreso, prima stavo davvero male. Ho anche urlato per Thomas (Ceccon, ndr), quindi penso mi mancherà di nuovo la voce tra poco. Medaglia che vale un oro per l’anno che ho passato. Cerco sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno ed è uscita una medaglia buona. La strategia di nuotare laterale ha pagato. Non mi ...

(GIAPPONE) - Thomas Ceccon non smette di stupire. Ieri argento con la 4X100 stile, il 22enne veneto conquista uno storico oro aidiimponendosi nella finale dei 50 farfalla in 22"68 (nuovo record italiana), davanti al portoghese Matos Ribeiro e al francese Grousset. Si tratta della prima medaglia iridata di ...Oro nei 50 delfino, domani in vasca nei 'suoi' 100 dorso ai: 'Mi godo le medaglie, non sono scontate e può anche non succedere più' Italy's Thomas ...the World Aquatics Championships in...Parola di Thomas Ceccon subito dopo aver conquistato la medaglia d'oro nei 50 metri farfalladiin Giappone: prima l'azzurro era sceso in vasca centrando il primo tempo pe l a finale ...

Mondiali Fukuoka, Italia d'argento nella staffetta 4 x 100 sl - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Niccolò Martinenghi sale nuovamente sul podio iridato. Ai Mondiali di Fukuoka il fenomeno azzurro della rana scende di una posizione (era stato oro in quel di Budapest 2022), ma conquista comunque una ...Ancora medaglie per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. In Giappone Thomas Ceccon ha conquistato l'oro nei 50 metri farfalla, vincendo in 22"68 e stabilendo anche il ...