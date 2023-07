Mondiali Fukuoka 2023 | Martinenghi argento nei 100 rana dietro Qin

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 luglio 2023) Si entra nella fase calda deidi nuoto di. Quattro le finali con due italiani in gara,e Ceccon rispettivamente nei 100e nei 50 farfalla. Nelle semifinali in acqua Angiolini e Carraro nei 100, Panziera nei 100 dorso, De Tullio nei 200 stile e sempre Ceccon nei 100 farfalla. Un grandeè d’nei 100. L’azzurro nuota in 58.72 e chiude con lo stesso identico di Kamminga e Fink con triplo secondo posto ex aequo, Vince il cinese Qin dominando in 57.69. Quinto Matzerath in 58.88, sesto Yan in 59.23, sesttimo Matheny in 59.45 e ultimo Ogretir 59.79. Seconda medaglia Mondiale consecutiva per, che non riesce a difendere l’oro dello scorso anno, ma ...