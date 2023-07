Mondiali Fukuoka 2023 | Ceccon | “Vivo per questa tensione Gareggio anche per la mia famiglia”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Thomassi prende la medaglia d’oro nei 50 farfalla aidie lo fa con il record italiano in 22”68. “Non sono nemmeno così stanco – dice a Sky Sport -. Ho l’adrenalina a mille: adesso sono ancora attivo. Oggi due grandi gare; penso si possano commentare da sole. Non ho tirato al 100% nel dorso. La cosa importante è aver vinto questo maledetto 50 delfino. È una gara a cui tengo molto, visto che alcuni dei miei record giovanili li ho fatti inspecialità. Sono davvero contento: volevo fare almeno un titolo prima di partire”.è il quarto nuotatore italiano a salire almeno cinque volte sul podio mondiale in vasca lunga, eguagliando Massimiliano Rosolino. Davanti a lui ci sono solo Gregorio Paltrinieri (8) e Federica Pellegrini (11). Oggi il successo è arrivato dopo una ...

