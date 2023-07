Mondiali femminili 2023 | partenza super del Brasile | 4-0 contro Panama

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilconquista i primi tre punti nei. Nel gruppo F, lo stesso che ha visto pareggiare per 0-0 Francia e Giamaica,viene asfaltato dai verdeoro con un nettissimo 4-0. La gara si sblocca al minuto 19?, con Ary Borges, che poi raddoppia allo scadere della prima frazione. Appena rientrati in campo ecco il tris, firmato da Beatriz. Al minuto 70? poi, Borges chiude la sua tripletta personale. Iladesso affronterà la Francia, sabato prossimo,se la vedrà con la Giamaica. SportFace.

Debutto riuscito per l'Italia ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda. A Auckland le Azzurre hanno faticato a prevalere sull'Argentina, ma alla fine l'hanno spuntata per 1 - 0 grazie a Girelli, in gol all'87', raggiungendo la Svezia ...

