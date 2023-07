Mondiali femminili 2023 | Gravina | “Brave azzurre | avrei voluto essere lì”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 luglio 2023) “L’esordio vincente della nazionale femminile è una bellissima notizia, congratulazioni alle ragazze. All’87’ non nascondo che abbiamo avuto modo di esultare in modo evidente al colpo di testa della Girelli. Questo ci dà grande soddisfazione, nonpresente in Nuova Zelanda per me è motivo di grande dispiacere, mi avrebbe fatto piacerepresente e gioire”. Così il presidente della Figc, Gabriele, parlando della vittoria dellecontro l’Argentina nel match d’esordio al Mondiale femminile. “Dobbiamo con grande senso di responsabilità fare anche qualche rinuncia, ma non nascondo che nonpresente a queste prime partite della nostra nazionale per me è motivo di grande dispiacere”, insiste il presidente federale, che poi si dice ” molto contento per la giovanissima Giulia ...