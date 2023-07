(Di lunedì 24 luglio 2023) Inizia con una vittoria l'avventura dell'aidi calcio femminili in Australia e Nuova Zelanda. Neld'all'Eden Park di Auckland (per il Gruppo G) le azzurre battono la ...

Inizia con una vittoria l'avventura dell'Italia ai Mondiali di calcio femminili in Australia e Nuova Zelanda. Nel match d'esordio all'Eden Park di Auckland (per il Gruppo G) le azzurre battono la Nazionale dell'Argentina 1 - 0 (0 - 0).

Mondiali donne: Italia-Argentina 1-0 nel match d'esordio - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

"Alla fine le ragazze hanno meritato la vittoria". Parola della Ct azzurra Milena Bertolini subito dopo il successo dell'Italia 1-0 all'esordio nel Mondiale di calcio femminili contro l'Argentina. Dec ...Le azzurre creano di più ma faticano a sbloccarsi, poi ci pensa la veterana con un gol a 3 minuti dalla fine: il girone G inizia in discesa ...