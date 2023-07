Mondiali di Scherma | da domani 23 Azzurri danno l’assalto alle medaglie

(Di lunedì 24 luglio 2023) Milano – Rossella Gregorio e Chiara Mormile hanno conquistato il pass per il tabellone principale della sciabola femminile aidi Milano 2023. Le due sciabolatrici azzurre si aggiungono quindi a Michela Battiston e Martina Criscio, già qualificate per diritto di ranking al turno da 64 di giovedì 27 luglio. Rosella Gregorio ha vinto tutti i match che ha disputato nella fase a gironi, con un differenziale di +15, rendimento che le ha permesso di classificarsi al terzo posto in graduatoria. Una mattinata che ha visto la salernitana confermare il ruolo di favorita nel girone migliorando la propriadi assalto in assalto per conquistare nel minor tempo possibile il posto alla giornata clou. Due passaggi in più per Chiara Mormile. La romana ha concluso la sua fase a gironi con cinque vittorie e una sconfitta che l’hanno vista chiuder 16esima ...

Se Milano ha atteso più di un secolo di ospitare la rassegna, stavolta ha avuto dal destino un'edizione ricchissima. Il riconoscimento minimo per una città dove le sale di si chiamano Giardino, San Paolo, Pro Patria, o dove una targa in via Solferino ricorda Edoardo Mangiarotti e le sue 13 medaglie olimpiche. Dove la prima occasione mondiale è stata sfruttata ...

Scherma, Mondiali 2023: Mormile e Gregorio accendono al tabellone principale OA Sport

Al MiCo di Milano salgono in pedana la sciabola maschile e la spada femminile. Le due ragazze hanno conquistato sulle padane il pass per il tabellone principale della sciabola femminile.