Mondiali di pallanuoto femminile | l’Italia batte gli Usa e vola in semifinale Affronterà la vincente fra Olanda e Canada

(Di lunedì 24 luglio 2023) La nazionale diitaliana ha battuto gli Usa, nazionale campione olimpica e con quattrovinti, e si è aggiudicata un pass per laaidiin corso a Fukuoka, in Giappone. Il Setterosa si è imposto per 8-7 (3-2, 1-2, 2-2, 2-1) con tre reti di Giustini e due di Bianconi. A segno sono andate anche Tabani, Picozzi e Marletta. In, le azzurre guidate dal ct Carlo Silipo affronteranno ladella sfida fra. Nel finale di gara Silipo ha detto che la squadra era consapevole che sarebbe stata una partita “da giocare in fase difensiva”, e che “prendere solo sette gol è tanta roba”. “Ora è lecito pensare di arrivare il più lontano possibile. ...

