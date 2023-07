Mondiali di nuoto | trionfo Ceccon | è oro! Martinenghi d' argento

Arriva il primo oro deidiin vasca di Fukuoka. Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 metri farfalla aidia Fukuoka in Giappone. L'azzurro ha vinto il titolo in 22"68 stabilendo ...FUKUOKA (GIAPPONE) - Trionfo per Thomas Ceccon , che conquista la medaglia d'oro nei 50 metri farfalla maschili aidiin corso a Fukuoka . L'italiano vince la sua quinta medaglia mondiale con il tempo di 22"68 . Dietro di lui per il portoghese Matos Ribeiro (argento) e il francese Grousset (bronzo).Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 farfalla aidia Fukuoka in Giappone, pochi minuti dopo l'argento di Nicolò Martinenghi nei 100 rana. L'azzurro ha vinto il titolo in 22"68 stabilendo anche il record italiano: preceduto il ...

Turbo Martinenghi: argento ex aequo nei 100 rana, oro al cinese Qin La Gazzetta dello Sport

Arriva il primo oro dei mondiali di nuoto in vasca di Fukuoka. Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 metri farfalla ai Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone. L'azzurro ha vinto il ...Il nuotatore Nicolò Martinenghi ha conquistato l'argento nei 100 metri rana nei mondiali di Fukuoka classificandosi alla pari di altri rivali e dietro al cinese Qin.