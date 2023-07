Mondiali di nuoto | Thomas Ceccon campione del mondo nei 50 farfalla con record italiano

(Di lunedì 24 luglio 2023)conquista la medaglia d’oro nei 50aidia Fukuoka in Giappone. L’azzurro ha vinto il titolo in 22”68, stabilendo anche il: secondo il portoghese Matos Ribeiro (22?80), terzo il francese Maxime Grousset (22?82). «Sono contentissimo, forse volevo più questa che quella nei 100 dorso. Ringrazio i fisioterapisti che in questi venti minuti mi hanno aiutato, è stata una cosa fantastica», ha dettosubito dopo aver conquistato il gradino più alto del podio. Prima l’azzurro era sceso in vasca centrando il primo tempo per la finale dei 100 dorso. «Sono meno stanco adesso – ammetteai microfoni della Rai – che dopo i 100 dorso, sonodel ...

Ieri argento con la 4X100 stile, il 22enne veneto conquista uno storico oro ai Mondiali di Fukuoka ... Si tratta della prima medaglia iridata di sempre per il nuoto italiano nella specialità, con Ceccon ... Nata in provincia di Venezia il 5 agosto 1988 nella sua carriera sportiva ha conquistato due medaglie olimpiche, 19 mondiali, 37 europee e 130 titoli italiani. E' stata l'unica nel nuoto femminile ...

Niccolò Martinenghi sale nuovamente sul podio iridato. Ai Mondiali di Fukuoka il fenomeno azzurro della rana scende di una posizione (era stato oro in quel di Budapest 2022), ma conquista comunque una medaglia d'argento. Pronti, via e sono subito emozioni nella seconda giornata di semifinali e finali alla Marine Messe di Fukuoka (Giappone), sede dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia. Nicolò Martinenghi ha conquistato l'argento nei 100 rana.