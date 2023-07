Mondiali di Nuoto | Martinenghi è argento nei 100 rana | “Una medaglia che vale oro”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Fukuoka – Lanumero sei dell’Italdi specialità aiarriva da Nicolòche strappa una splendidonei 100. E’ ancora podio per l’Italia a Fukuoka, che festeggia un altro successo. Il 23enne di Varese è ancora il primatista italiano (58?26): “Incredibile. Sono strafelice – esulta il campione d’Europa, come riporta la nota di feder.it – Ora posso dirlo: ieri ho voluto provare a nuotare nelle corsie laterali. Sapevo che c’era la possibilità di andare a. Anche se il tempo non è per niente buono, porto a casa quest’come se fosse un oro. Sono al settimo cielo. Complimenti a Qin Haiyang, ha nuotato un tempo eccezionale. Sarà l’uomo da battere anche l’anno prossimo. Adesso ...

FUKUOKA (GIAPPONE) - Trionfo per Thomas Ceccon , che conquista la medaglia d'oro nei 50 metri farfalla maschili aidiin corso a Fukuoka . L'italiano vince la sua quinta medaglia mondiale con il tempo di 22"68 . Dietro di lui per il portoghese Matos Ribeiro (argento) e il francese Grousset (bronzo).Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 farfalla aidia Fukuoka in Giappone, pochi minuti dopo l'argento di Nicolò Martinenghi nei 100 rana. L'azzurro ha vinto il titolo in 22"68 stabilendo anche il record italiano: preceduto il ...Thomas Ceccon vince l'oro nei 50 farfalla, impresa mai accaduta nella storia delitaliano. (seguono aggiornamenti) ...

Arriva il primo oro dei mondiali di nuoto in vasca di Fukuoka. Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 metri farfalla ai Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone. L'azzurro ha vinto il ..."Sono al settimo cielo, ho cercato di vendere cara la pelle - sottolinea l'azzurro che si presentava da campione in carica -. Qin, il cinese che ha vinto l'oro, è stato fortissimo, sarà lui l'avversar ...