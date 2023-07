Mondiali di nuoto Giappone | fenomeno Ceccon | oro nei 50 farfalla Martinenghi è argento nei 100 rana

Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'oro nei 50 delfino aidia Fukuoka in Giappone, pochi minuti dopo l'argento di Nicolò Martinenghi nei 100 rana. L'azzurro ha vinto il titolo in 22"68 stabilendo anche il record italiano: preceduto il ...Mai così in alto nella storia delArtistico. L'Italia ai Campionati del Mondo in corso a Fukuoka chiude con due medaglie d'argento, un bottino prezioso ottenuto anche grazie alle splendide prestazioni delle atlete della Rari ......le gare dinel 2021 , a 35 anni, e attualmente è membro della Commissione atleti del Cio . L'ex nuotatrice nella sua carriera sportiva ha conquistato ben due medaglie olimpiche, 19, 37 ...

Ceccon dominante ai Mondiali di nuoto, ma ci resta male: La medaglia d'oro non mi piace Sport Fanpage

MONDIALI NUOTO - Martedì 25 luglio è in programma la terza giornata di gare in corsia a Fukuoka. Batterie in programma dalle 3:32, finali dalle 13:02. In acqua ...Gli italiani in gara: Ceccon cerca il bis d’oro nei 100 dorso, Quadarella vuole la medaglia nei 1500. Martinenghi inizia i 50rana, Paltrinieri debutta in piscina negli 800 metri. Finale dei 200 stile ...