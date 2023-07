Mondiali calcio femminili | Italia vince con baby Dragoni | ecco Little Messi

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – La vittoria dell'contro l'Argentina, al debutto neidi, è impreziosita dall'exploit di, come la Cnn definisce la 16enne Giulia. La giovanissima centrocampista è stata schierata nella formazione titolare per la sfida del Gruppo G ed è diventata il'atleta più giovane a rappresentare l'nella storia della competizione. È la seconda europea più giovane a giocare al torneo, secondo la Fifa. Soprannominata, come evidenzia la Cnn,indossa la maglia numero 16, corrispondente alla sua età. In un incrocio calcistico-anagrafico, a difendere la porta dell'Argentina era la 39enne Vanina Correa, che ha esordito in ...

La vittoria dell'Italia contro l'Argentina, al debutto neifemminili di, è impreziosita dall'exploit di Little Messi, come la Cnn definisce la 16enne Giulia Dragoni. La giovanissima centrocampista è stata schierata nella formazione titolare ...... e anche di carenza di risultati sportivi, con la seconda mancata partecipazione ai, conti ...lavorando su un livello di valorizzazione importante di tutte le dimensioni del mondo del', ...I nostalgici delanni Ottanta sicuramente ricorderanno bene Trevor Francis , elegante attaccante inglese ... continuò a mostrare le proprie qualità, anche in Nazionale ('82 in Spagna). ...

Pagelle Italia-Argentina ai Mondiali di calcio femminile: Girelli serial killer (8,5), Durante saracinesca.... Corriere della Sera

Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...Un'altra vittoria per la Fifa, nella battaglia legale per il nuovo regolamento sugli agenti di calcio. La Professional Football Agents Association (Profaa), l'ente che cura gli interessi ...