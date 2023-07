Mondiali calcio femminile | Milena Bertolini | “Importante iniziare bene | Girelli valore aggiunto”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Inizia col piede giusto l’avventura della Nazionale italiana diai2023. Le azzurre trovano tre punti fondamentali all’esordio nella competizione battendo l’Argentina, possibile avversaria diretta per la qualificazione, grazie ad un goal di Cristianaall’87° minuto. È una sorridente e soddisfattaquella che si presenta ai microfoni della Rai: “Siamo molto felici perché sappiamo come sia. Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile però credo che alla fine le ragazze abbiano meritato questa vittoria”. La CT ha poi tessuto le lodi di, entrata appena 3 minuti prima di andare a segno: “Io ho sempre detto che lei è un ...

