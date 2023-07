Mondiali calcio femminile | Italia batte Argentina 1-0 all’esordio

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – Buona la prima per le azzurre aifemminili di Oceania ad Auckland: le ragazze della ct Bertolini battono le argentine a pochi minuti dalla fine del match, 1-0 per l'. A segnare all'87' Girelli, appena entrata in campo dalla panchina, su assist di Boattin, colpo di testa e il pallonetto che ne consegueCorrea. Sette i minuti di recupero ma il risultato non cambia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

11.18donne, debutto vincente Esordio vincente dell'Italia aifemminili in corso in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre del ct Milena Bartolini hanno battuto l'Argentina per 1 - 0,...ROMA " Buona la prima per l'Italia aifemminili di. Le azzurre allenate da Milena Bertolini, al loro debutto nel torneo iridato in scena in Australia e in Nuova Zelanda, hanno piegato per 1 - 0 l'Argentina. A decidere il ...ROMA - Di sicuro adesso sarà più semplice per tutti ricordarsi il suo nome. Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana impegnata nel Mondiale femminile che si sta giocando ...

All'inizio del secondo tempo, l'Argentina sembrava essersi adattata bene e nei primi minuti ha avuto un calcio di punizione molto pericoloso. Dopo di che, l'Italia ha iniziato a spingere. Le Azzurre ...