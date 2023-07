Mondiali calcio femminile | Italia batte Argentina 1-0 all’esordio

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – L’1-0 l’nel match valido per la prima giornata del Girone G dei2023 di. A firmare la vittoria delle azzurre il gol di Girelli, appena entrata in campo e subito a segno con un colpo di testa. L’è in testa al girone con 3 punti con la Svezia.e Sudafrica ferme a zero. “Cristiana, l’ho sempre detto, è un valore aggiunto. È un capitano. C’è, c’è sempre e quando entra riesce sempre a incidere. È una colonna di questa Nazionale”, dice il il ct Bertolini rendendo omaggio a Girelli. “Sappiamo quanto sia importante iniziare bene. Questa è una vittoria fondamentale e meritata, contro un’avversaria che sapevamo essere ostica e difficile. Abbiamo giocato una buona partita e abbiamo ...

Secondo i dati di Euromonitor, se nel 2019 gli spettatori della kermesse furono 1,12 miliardi l'edizione 2023 vedrà questo dato oltrepassare i 2 miliardi Sono iniziati idifemminile. La kermesse quadriennale coprirà il periodo dal 20 luglio al 20 agosto. Stamani è stata la volta del l'esordio azzurro : le nostre ragazze hanno battuto per 1 a 0 l'...L' Italia di Milena Bertolini fa la voce grossa all'esordio deidiche si stanno giocando in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre hanno steso per 1 - 0 l'Argentina, nel finale di partita, grazie alla rete dell'attaccante della Juventus Cristiana ...Italia all'esordio ai: all'Eden Park di Auckland, di fronte ai quasi 31 000 spettatori presenti, l' Argentina è il primo scoglio da superare, nella piccola grande rivoluzione in termini di rosa in atto sin dalle ...

Pagelle Italia-Argentina ai Mondiali di calcio femminile: Girelli serial killer (8,5), Durante saracinesca.... Corriere della Sera

Inizia sotto i migliori auspici il Mondiale di calcio in Australia e Nuova Zelanda per l'Italia femminile. La Nazionale di Milena Bertolini ha sconfitto ...Parigi, 24 lug. (Adnkronos) – Il club saudita della Pro League Al Hilal ha presentato un’offerta record mondiale di 300 milioni di euro per l’attaccante del Paris St Germain Kylian Mbappe, secondo qua ...