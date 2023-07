Mondiali calcio femminile | Italia batte Argentina 1-0 all’esordio

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – L’1-0 l’nel match valido per la prima giornata del Girone G dei2023 di. A firmare la vittoria delle azzurre il gol di Girelli, appena entrata in campo e subito a segno con un colpo di testa. L’è in testa al girone con 3 punti con la Svezia.e Sudafrica ferme a zero. “Cristiana, l’ho sempre detto, è un valore aggiunto. È un capitano. C’è, c’è sempre e quando entra riesce sempre a incidere. È una colonna di questa Nazionale”, dice il il ct Bertolini rendendo omaggio a Girelli. “Sappiamo quanto sia importante iniziare bene. Questa è una vittoria fondamentale e meritata, contro un’avversaria che sapevamo essere ostica e difficile. Abbiamo giocato una buona partita e abbiamo ...

L' Italia ha battuto l' Argentina all'esordio aidifemminile in Nuova Zelanda e Australia . All' Eden Park di Auckland le azzurre si sono imposte con un gol nel finale di partita di Girelli - entrata nel corso della partita - su ...Le Lionesses of Atlas sperano di poter seguire le orme della nazionale maschile che ha centrato un insperato 4° posto ai2022. Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell'...L'attaccante della Juventus è la prima giocatrice azzurra ad andare in gol in dueconsecutivi. Nei minuti di recupero decisiva la parata di Durante su undi punizione. L'Itaia è in ...

Pagelle Italia-Argentina ai Mondiali di calcio femminile: Girelli serial killer (8,5), Durante saracinesca.... Corriere della Sera

Victor Gonzalez tra sport e solidarietà a Roma: l'attore messicano è stato l'ospite d'onore dell'evento di beneficenza.La nazionale di calcio italiana ha esordito nei mondiali di Australia e Nuova Zelanda con una vittoria per 1-0 contro l'Argentina.