Mondiali calcio femminile | Cristiana Girelli | “Vittoria che dà morale | rispondiamo così alle critiche”

(Di lunedì 24 luglio 2023)ha deciso la gara d’esordio dell’Italia aididi Australia e Nuova Zelanda 2023. Entrata da appena 3 minuti, l’attaccante della Juventus ha trovato il goal dell’1-0 all’87° minuto, portando 3 punti fondamentaliazzurre nella partita contro la nazionale argentina. La veterana della nazionale era entusiasta a fine match, come si evince anche dparole raccolte dalla Federazione: “Una gioia immensa. lo aspettavo questo momento. Voglio dedicarlo a tutte noi. I festeggiamenti dimostrano quanto teniamo a questa competizione e a questa maglia. Abbiamo ricevuto tante, a volte anche esagerate e ingiuste, ma non ci siamo abbattute. Era importantissimo iniziare bene in un girone tostissimo, conquistare questi tre punti, che ora ...

ROMA " Buona la prima per l'Italia ai Mondiali femminili di calcio. Le azzurre allenate da Milena Bertolini, al loro debutto nel torneo iridato in scena in Australia e in Nuova Zelanda, hanno piegato per 1 - 0 l'Argentina.

All'inizio del secondo tempo, l'Argentina sembrava essersi adattata bene e nei primi minuti ha avuto un calcio di punizione molto pericoloso. Dopo di che, l'Italia ha iniziato a spingere. Le Azzurre ...Soddisfatta Milena Bertolini immediatamente dopo la partita: "Siamo molto felici perché sapevamo l'importanza di partire bene. È stata molto difficile, ma ...