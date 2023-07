Mondiale pallanuoto | il Setterosa batte gli Usa 8 - 7 ed è in semifinale!

Tre ori olimpici e quattro Mondiali di fila, una montagna da scalare. Ma gli Stati Uniti devono abdicare davanti alla furia del Setterosa: 8 - 7 per le azzurre nei quarti di Fukuoka, un risultato ...... sul palco ci sarà anche il nuotatore olimpionico nonché campioneMassimiliano Rosolino. ... calcio a 5, ginnastica ritmica, judo, nuoto, pallacanestro, basket a 3, pallamano,, ......00 Mondiali di Nuoto 2023:Maschile - Spareggio: USA vs Canada (replica) ore 16:15 Rubrica: Sportabilia a cura di Lorenzo Roata ore 17:00 Motocross:MXGP GP Fiandre - gara 2 (...

LIVE Italia-USA 8-7, Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA: favoloso Setterosa! Sconfitte le campionesse olimpiche in una partita stupenda OA Sport

Impresa delle azzurre contro le americane che hanno vinto tre Olimpiadi e quattro Mondiali di fila. Silipo: “Cuore, carattere e testa”. In semifinale contro Olanda o Canada ...Impresa titanica del Setterosa che si è qualificato per le semifinali dei Mondiali di Pallanuoto di Fukuoka. L'Italia giocando una partita straordinaria ha battuto per 9-8 i campioni in carica degli ...