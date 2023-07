Mondiale Femminile | poker del Brasile contro Panama

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ilsi è imposto con un sonoro 4-0 nell’esordio delil. Tutti i dettagli in merito Inizia come meglio non poteva ildel. La squadra verdeoro ha infatti spazzato viacon un netto 4-0. La grande protagonista della partita è stata Ary Borges con una tripletta che la porta ad essere il capocannoniere del torneo. A completare l’opera ci ha pensato poi Bia Zaneratto. Ilconquista così i suoi primi 3 punti, portandosi a +2 da Francia e Giamaica che avevano pareggiato per 0-0.

E' stata l'unica nel nuotoa fare cinque Olimpiadi nei 200 stile libero. 'All'inizio, quando ero solo una ragazzina, mi sentivo un vuoto dentro che riempivo con le vittorie, ma ...Esordio vincente ai Mondiali di calcioper la nazionale italiana. Le Azzurre si sono imposte per 1 - 0 sull'Argentina grazie a un gol di Girelli all'87', in un Eden Park di Auckland gremito. E dopo la partita, spazio ai ...La rincorsa azzurra E se a livello, alle spalle di Menegatti - Gottardi ci sono solo ... oltre a un team del Paese ospitante, ci saranno la coppia vincitrice delche andrà in scena ...

Mondiali femminili, la Germania vince e convince: Marocco strapazzato DerbyDerbyDerby

la Campagna internazionale Clean Clothes scende in campo per far luce sulle responsabilità e lo sfruttamento nelle catene di fornitura dei più importanti marchi sportivi del mondo, che sono anche i pr ...È appena terminata un’altra giornata ai Mondiali 2023 di calcio femminile che si stanno svolgendo tra Australia e Nuova Zelanda. Quest’oggi si sono disputate altre tre sfide, tra cui Italia-Argentina, ...