Mondiale femminile | parte bene l' Italia Girelli stende l' Argentina

(Di lunedì 24 luglio 2023) Inizia con una vittoria l’avventura dell’ai Mondiali di calcio femminili in Australia e Nuova Zelanda. Nel match d’esordio all’Eden Park di Auckland (per il Gruppo G) le azzurre battono la Nazionale dell’1-0 (0-0). Decisivo il gol di testa di Cristiananel finale (87'). Bertolini: "Vittoria meritata,valore aggiunto" «Siamo molto felici, importante iniziare...

La nazionale di pallanuotoitaliana ha battuto gli Usa , nazionale campione olimpica e con quattro mondiali vinti, e ... Ilperò non finisce qui, così come non era finito dopo la ...ROMA - Di sicuro adesso sarà più semplice per tutti ricordarsi il suo nome. Cristiana Girelli, attaccante della Juventus e della Nazionale italiana impegnata nelche si sta giocando in Nuova Zelanda e Australia, ha scelto il miglior modo possibile per rispondere a chi le ha storpiato il cognome. Prima del match inaugurale, durante un ...L' Italia di calciovince contro l'Argentina 1 - 0 all'esordio delin Australia e Nuova Zelanda . A decidere la gara il gol di Cristiana Girelli all'87° , una rete segnata dall'attaccante della ...

Diretta Italia-Argentina: l'esordio delle Azzurre al Mondiale femminile LIVE Corriere dello Sport

L' Italia di calcio femminile vince contro l'Argentina 1-0 all'esordio del mondiale in Australia e Nuova Zelanda. A decidere la gara il gol di Cristiana Girelli all'87°, una rete segnata ...Inizia con una vittoria l’avventura dell’Italia ai Mondiali di calcio femminili in Australia e Nuova Zelanda. Nel match d’esordio all’Eden Park di Auckland (per il Gruppo G) le azzurre battono la Nazi ...