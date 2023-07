Mondiale Femminile | l’Italia batte l’Argentina 1-0

(Di lunedì 24 luglio 2023) , con goal di Cristina Girelli, dopo 80 minuti di parità assoluta. Successo per la Nazionale italiana neldi calcio– in Australia e Nuova Zelanda – contro. Partita con poche occasioni, ma le due squadre molto pericolose in attacco. Nel primo tempoaggredisce le avversarie. sono due, infatti, i goal annullati per fuori gioco a Caruso e Giacinti, entrambi nel primo tempo.non si da per vinta e ci riprova. A spezzare la parità ci pensa Cristina Girelli all’ 87simo minuto con il suo magnifico colpo di testa a scavalcare il portiere, su assist di Boattin che dalla trequarti da un cross perfetto per Girelli. Formazioni Italia 4-3-3 scendono in campo: Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin, Dragoni, Caruso, Giugliano, Beccari, Giacinti, ...

AUCKLAND (Nuova Zelanda) - Inizia nel migliore dei modi l'avventura dell' Italia al. Le ragazze di Milena Bertolini hanno battuto 1 - 0 l'Argentina grazie a una rete di Cristiana Girelli, prima azzurra della storia a segnare in due Mondiali ... Girelli, attaccante della Juventus, è la prima giocatrice dell'Italia ad andare a segno in due diverse edizioni del

Debutto con vittoria per le azzurre al mondiale.