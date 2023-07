Mondiale femminile | la Germania spazza via il Marocco

(Di lunedì 24 luglio 2023) La formazione tedesca si è imposta nettamente nella sfida d’esordio alcontro il. I dettagli Lainizia al meglio il suoe manda un messaggio chiaro alle rivali per il titolo. Contro ilè infatti arrivata una sonora vittoria per 6-0 con la doppietta di Popp, gli autogol di El Haj e Mrabet e i gol di Buhl e Schuller. Le tedesche conquistano così i loro primi 3 punti in attesa della sfida tra Colombia e Corea del Sud in programma domani.

La formazione tedesca si è imposta nettamente nella sfida d'esordio alcontro il Marocco. I dettagli La Germania inizia al meglio il suoe manda un messaggio chiaro alle rivali per il titolo. Contro il Marocco è infatti arrivata una sonora vittoria per 6 - 0 con la doppietta di Popp, gli autogol di El ...Esordio vincente ai Mondiali di calcioper la nazionale italiana. Le Azzurre si sono imposte per 1 - 0 sull'Argentina grazie a un gol di Girelli all'87', in un Eden Park di Auckland gremito. E dopo la partita, spazio ai ...Roma, 24 lug. La nazionale di pallanuotopiu' bella di quanto si immagina elimina gli Stati Uniti tricampioni olimpici e ... 2 - 2, 1 - 2) e stacca il biglietto per le semifinali al...

Diretta Italia-Argentina: l'esordio delle Azzurre al Mondiale femminile LIVE Corriere dello Sport

L'allenatore della nazionale italiana ha analizzato a caldo il successo nell'esordio alla Coppa del Mondo 2024 ...La 16enne del Barcellona è l'azzurra più giovane di sempre a esordire al Mondiale polverizzando il record di Bergomi durato 41 anni ...