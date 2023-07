Mondiale femminile | Italia-Argentina LIVE 0-0 | Giuliano sfiora il gol su punizione | due reti annullate

di calcioAuckland (Nuova Zelanda), stadio Eden Park, inizio ore 08:00 Italia Argentina 0 0 Marcatori : Arbitra : Melissa Borjas... Italia Argentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Eden Park di Auckland l'Italiadi Milena Bertolini debutta nel gruppo G delcontro ...... dalle origini alla vigilia della Prima Guerra(1853 - 1915) "La Soms di Stroppiana " ... è stata allestita la mostra "Ci prenderemo cura di noi - Storie di Mutuo Soccorso al" ...

LIVE Italia-Argentina 0-0: entra Cantore al posto di Giacinti La Gazzetta dello Sport

(ANSA) Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per arbitrare Giappone-Costa Rica, incontro del girone C ai Mondiali femminili in corso in Australia e Nuova Zelanda, che si svolgerà mercoledì ...Aukland – All’Eden Park di Aukland la nazionale femminile di calcio ha terminato 0-0 il primo tempo contro l’Argentina. Oggi, lunedì 24, il match di girone del gruppo G della Coppa del Mondo non è sta ...