Mondiale femminile | Italia-Argentina LIVE 0-0 all'intervallo | annullati gol a Caruso e Giacinti per fuorigioco

... dal Dnipro all'Arno Budapest, 7 agosto 2013, finale del fioretto individualedei ... Non ci sale dal2022 al Cairo: argento individuale e oro a squadre con Mirea e Stefano in grembo. '...Nella giornata di oggi, lunedì 24 luglio, ci saranno diversi eventi sportivi da seguire. Inizia finalmente l'avventura dell'Italia aldi calcioin Nuova Zelanda contro l'Argentina. Si giocherà alle 8 di mattina. Continuano poi i Mondiali di Fukuoka ed inoltre continueranno le amichevole prestagionali per le gare ...Alle 8 è iniziato ildell'Italiain Nuova Zelanda contro l'Argentina e il ct Bertolini ha schierato la giovane coppia Dragoni - Beccari Alle 8 è iniziato ildell'Italiain Nuova ...

LIVE Al 45' Italia-Argentina 0-0: pochissime emozioni e nessuna palla gol La Gazzetta dello Sport

Per la seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, in corso a Fukuoka, in Giappone, al Marine Messe Fukuoka Hall B, oggi, lunedì 24 luglio, alle ore 08.00 italiane, ...È un lunedì all'insegna delle partite amichevoli, perlopiù, quello del grande calcio internazionale e della sua programmazione televisiva dedicata. Già nella notte ...