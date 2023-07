“Momenti No” | È l’esordio in musica di Wavy

(Di lunedì 24 luglio 2023) “No”: Un concentrato di stie e introspezione per riflettere sugli alti e bassi della vita Su chi possiamo contare quando, nel corso della vita, attraversiamo un periodo di stallo, confusione, incertezza? Quante e quali, delle persone che abbiamo affianco ogni giorno, sono disposte a donarci ciò che di più prezioso hanno al mondo, il loro tempo, per ascoltarci e supportarci? E soprattutto, chi di loro continuerà a camminare con noi, indipendentemente dagli ostacoli posti lungo il percorso? A questi interrogativi, frutto di una profonda analisi interiore, ha provato a rispondere, giovane rapper leccese d’adozione catanese classe 1998 nel suo singolo d’esordio, “no” (Sonos Music Records), un flusso di coscienza, introspezione e stile a cui è impossibile rimanere indifferenti. Scritto dallo stesso artista e ...

... come dimostracon i grandi del 16enne olbiese Marco ... le sfilate ad Arzachena e Porto Cervo: duedi promozione ......emozionante con la premiazione di Giorgia per il suo...mondo della cinematografia e ha espresso il suo apprezzamento per'...'evento è stato caratterizzato dasignificativi , come la ...Sono tanti iin cui Holden rifletterà sul suo essere solo ...del padre si delineano soprattutto le alte aspettative e'... "Questi adulti" di Alison Espach "Questi adulti",di Alison ...