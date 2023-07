Missili sulla cattedrale di Odessa Kiev | Crimine di guerra russo

La barbarie russa si e' abbattuta sul cuore spirituale di Odessa, la Cattedrale della Trasfigurazione, centrata nelle ultime ore da una selva diche hanno sventrato la chiesa, polverizzato l'altare maggiore, seppellito sotto un cumulo di macerie fumanti la sacra icona Kasperovskaya della Madre di Dio, patrona della citta'. 24 luglio ......In poche ore si sono intrecciate cose diverse che in un modo o nell'altro hanno un impatto... Intanto, la notte tra sabato e domenica, su Odessa sono piombati numerosirussi e uno in ...I media e i canali Telegram russi riferiscono di un attacco di due droni ucrainicapitale. ... Cercando di aggirare i sistemi di difesa aerea, isiono stati diretti ad altezza minima, ...

Attacco russo a Odessa: i missili sulla cattedrale feriscono al cuore la perla del Mar Nero la Repubblica

La barbarie russa si e' abbattuta sul cuore spirituale di Odessa, la Cattedrale della Trasfigurazione, centrata nelle ultime ore da una selva ...La cattedrale ortodossa della Trasfigurazione di Odessa è stata distrutta da un attacco missilistico russo. Dura condanna delle Nazioni Unite. Zelensky chiede lo scudo antimissilistico aereo ...