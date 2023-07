Miss Italia | niente trans al concorso | Mirigliani | “Politicamente corretto ha rotto | regolamento per sole nate biologicamente donne”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dopo la vittoria diOlanda della modellagender Rikkie Valerie Kollè, il dibattito e l’ipotesi di aprire ildi bellezzano alle, è arrivato anche nel nostro Paese. Interpellata sul punto, Patrizia, figlia dello storico “patron” Enzo, ha risposto che no

... la Porchetta - si balla con l' Orchestra Sorriso - allo spazio Giovani i Gran CafèSabato 5 ...00 PRANZO A seguire: elezione di'MONTI DEL SOLE' con ricchi premi e cottilon Servizio di BUS -...Nella puntata di oggi - la trentunesima della rubrica - si è parlato die di tutte le polemiche (e le assurdità) sorte dopo le dichiarazioni della patron del concorso, Patrizia Mirigliani,...L'organizzatrice: "Quanti insulti dopo che ho chiuso ai trans, ma io non mi allineo: è una strumentalizzazione ai danni delle donne. Ai detrattori dico: da quando il nostro concorso non è in tv, i ...

Francesca è «Miss Givova Sport» e accede alla fase finale di Miss Italia Prima Milano Ovest

CERIGNOLA - Cerignola si appresta ad ospitare una nuova tappa del tour pugliese di Miss Italia 2023. Giovedì 27 luglio le aspiranti miss si ritroveranno nella cittadina foggiana già dalle ore 18.00 pe ...Il suo gesto dopo le dichiarazioni della presidente del concorso, Patrizia Mirigliani, sulle donne nate biologicamente tali.