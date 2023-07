Milano sotto la morsa del maltempo | temporali e grandine

...a una maggioranza certa di governo In cima alla classifica dei titoli più importanti di, ... Deludente Recordati , che si adagia pocoi livelli della vigilia. Fiacca Amplifon , che mostra un ...È previsto un nuovo incontro tra Lotito e Cairo a: il patron granata chiede almeno 25 ... invece, offre oltre 20 milioni più bonus, con il presidente biancoceleste che conta di chiuderei ...Sul mercato dei cambi, l'euro scivolaquota 1,11 dollari per la prima volta dal 12 luglio e passa di mano a 1,1099 dollari da 1,1122 venerdi' in chiusura. La moneta unica vale anche 156,73 yen (...

Scala di Milano, i valori sotto la guida di Dominique Meyer Forbes Italia

Abbiamo fatto chiarezza sulla storia del coperto di un euro per un caffè da Pavé, noto bar-pasticceria di Milano ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 lug - Mattinata fiacca per le Borse europee, che attendono in settimana i nuovi rialzi dei tassi di Fed ...